Якщо ви хочете використовувати сірий і білий у ванній кімнаті, знайте, що вони можуть створювати відчуття прохолоди. Для того, щоб уникнути цього, слід використати кілька акцентних кольорів та встановити тепле штучне світло. Зрештою, погляньте на ці ідеї для дизайнів, де кожна деталь має важливе значення.

Зверніть увагу Будівництво буде локомотивом розвитку, – девелопер про перспективи українського ринку житла

Вічний тренд на мармур

Мармурова поверхня зі світло-сірими прожилками / Фото CM Natural Designs

Двоколірна сіро-біла стіна



Поєднання двох кольорів створює грайливий ефект / Фото Little Greene

Ефектна плитка на стінах та підлозі

Поєднання мармурової підлоги та шевронної плитки на стінах / Фото BC Designs

Драматизм із темно-сірим

Темно-сірі та вугільні стіни / Фото Future

Візерункові акцентні шпалери

Сіра ванна кімната з темними шпалерами з малюнком / Фото Dado Atelier