Если вы хотите использовать серый и белый в ванной, знайте, что они могут создавать ощущение прохлады. Чтобы избежать этого, следует использовать несколько акцентных цветов и установить теплый искусственный свет. Наконец, посмотрите на эти идеи для дизайнов, где каждая деталь имеет немаловажное значение.

Обратите внимание Строительство будет локомотивом развития – девелопер о перспективах украинского рынка жилья

Вечный тренд на мрамор

Мраморная поверхность со светло-серыми прожилками / Фото CM Natural Designs

Двухцветная серо-белая стена



Сочетание двух цветов создает игривый эффект / Фото Little Greene

Эффектная плитка на стенах и полу

Сочетание мраморного пола и шевронной плитки на стенах / Фото BC Designs

Драматизм с темно-серым

Темно-серые и угольные стены / Фото Future

Узорчатые акцентные обои

Серая ванная комната с темными обоями с рисунком / Фото Dado Atelier