Если вы хотите использовать серый и белый в ванной, знайте, что они могут создавать ощущение прохлады. Чтобы избежать этого, следует использовать несколько акцентных цветов и установить теплый искусственный свет. Наконец, посмотрите на эти идеи для дизайнов, где каждая деталь имеет немаловажное значение.
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Вечный тренд на мрамор
Мраморная поверхность со светло-серыми прожилками / Фото CM Natural Designs
Двухцветная серо-белая стена
Сочетание двух цветов создает игривый эффект / Фото Little Greene
Эффектная плитка на стенах и полу
Сочетание мраморного пола и шевронной плитки на стенах / Фото BC Designs
Драматизм с темно-серым
Темно-серые и угольные стены / Фото Future
Узорчатые акцентные обои
Серая ванная комната с темными обоями с рисунком / Фото Dado Atelier