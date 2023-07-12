5 ванних кімнат у скандинавському стилі, які надихнуть вас на ремонт
Джерело:the Spruce
Коли мова стосується тенденцій декорування, які витримають випробування часом, скандинавська естетика залишається популярним фаворитом. Отже, якщо ви плануєте оновити ванну кімнату, чому б не додати трохи скандинавського стилю?
Простота, природність і краса – це основні риси скандинавського стилю, де панують чисті лінії, натуральні матеріали, нейтральні кольори та індивідуальні акценти. Ось 5 ідей для дизайну ванної кімнати, які не залишать вас байдужими.
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