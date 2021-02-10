З кожним роком в дизайні інтер'єру щось змінюється – з'являються нові рішення та ідеї.

Як оформити ванну в 2021 році, щоб вона виглядала цікаво і актуально, – читайте нижче.

Цікаво Вибір кольорів для інтер'єру: 3 лайфхаки, як не помилитися

Колірна гамма

У 2021 році у ванній актуальні нейтральні відтінки: білі, бежеві, сірі, кавові, земляні. Якщо такі кольори здаються нудними, можна додати акценти. Атмосфера повинна бути відповідною для відпочинку і розслаблення. Також можна пограти фактурами. Наприклад, використати плитку терраццо.

Плитка терраццо урізноманітнює інтер'єр / Фото uutvdome

Читайте Розкрито 10 секретів дорогого інтер'єру

Матеріали

Вибираючи матеріали для ванної кімнати, потрібно враховувати, що вони повинні бути водостійкими і міцними.

Підлогове покриття

Для ванної відмінно підійдуть: ПВХ-плитка, керамограніт, пробка. Важливо: якщо стіни у нейтральній гамі, підлога може бути яскравою. Також можна використовувати прінтовану плитку.

Стіни

Плитка – найпопулярніше рішення для ванної кімнати. Однак також затребувана комбінація плитка + миється фарба. Крім того, є спеціальні шпалери для санвузлів.

Стеля

Оптимальний варіант для будь-якої ванної кімнати – білу стелю.

Біла стеля – класика, яка завжди в моді / Фото pinterest

Комплектація ванної

Залежно від площі приміщення та особистих уподобань, повинна бути душова кабіна (максимально відкрита, з піддоном з плитки та вбудованим стоком) або ванна.

Душові кабіни робляться максимально відкриті / Фото pinterest

Меблі підбираються з урахуванням одного правила: все, що не вбудовано, має бути підвішено. Особливо це стосується невеликих приміщень. Шафа, пенал, тумба та ін. – залежить від доступної площі і рішення власників.

Освітлення

У ванній повинно бути багато світла. Використовуйте точкові споти, підвіси або діодні лінійні невидимі лампи. Також не забувайте про дзеркала – вони роблять приміщення просторішим і світлішим.

Освітлення – один з найважливіших моментів у ванній​ / Фото pinterest