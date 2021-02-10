С каждым годом в дизайне интерьера что-то меняется – появляются новые решения и идеи.

Как оформить ванную в 2021 году, чтобы она выглядела интересно и актуально, – читайте ниже.

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Цветовая гамма

В 2021 году в ванной актуальны нейтральные оттенки: белые, бежевые, серые, кофейные, земляные. Если такие цвета кажутся скучными, можно добавить акценты. Атмосфера должна располагать к отдыху и расслаблению. Также можно поиграть фактурами. Например, использовать плитку терраццо.

Плитка терраццо разнообразит интерьер / Фото uutvdome

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Материалы

Выбирая материалы для ванной комнаты, нужно учитывать, что они должны быть водостойкими и прочными.

Напольное покрытие

Для ванной отлично подойдут: ПВХ-плитка, керамогранит, пробка. Важно: если стены в нейтральной гамме, пол может быть ярким. Также можно использовать принтованную плитку.

Стены

Плитка – самое популярное решение для ванной комнаты. Однако также востребована комбинация плитка + моющаяся краска. Кроме того, есть специальные обои для санузлов.

Потолок

Оптимальный вариант для любой ванной комнаты – белый потолок.

Белый потолок – классика, которая всегда в моде / Фото pinterest

Комплектация ванной

В зависимости от площади помещения и личных предпочтений, должна быть душевая кабина (максимально открытая, с поддоном из напольной плитки со встроенным стоком) или ванна.

Душевые кабины делаются максимально открытые / Фото pinterest

Мебель подбирается с учетом одного правила: все, что не встроено, должно быть подвешено. Особенно это касается небольших помещений. Шкаф, пенал, тумба и пр. – зависит от доступной площади и решения владельцев.

Освещение

В ванной должно быть много света. Используйте точечные спорты, подвесы или диодные линейные невидимые лампы. Также не забывайте о зеркалах – они делают помещение просторнее и светлее.

Освещение – один из важнейших моментов в ванной / Фото pinterest