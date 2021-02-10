Ванна у сучасному стилі: як грамотно оформити

Джерело:24 канал
З кожним роком в дизайні інтер'єру щось змінюється – з'являються нові рішення та ідеї.
Як оформити ванну в 2021 році, щоб вона виглядала цікаво і актуально, – читайте нижче.
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У 2021 році у ванній актуальні нейтральні відтінки: білі, бежеві, сірі, кавові, земляні. Якщо такі кольори здаються нудними, можна додати акценти. Атмосфера повинна бути відповідною для відпочинку і розслаблення. Також можна пограти фактурами. Наприклад, використати плитку терраццо.
Плитка терраццо урізноманітнює інтер'єр / Фото uutvdome
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Вибираючи матеріали для ванної кімнати, потрібно враховувати, що вони повинні бути водостійкими і міцними.
Для ванної відмінно підійдуть: ПВХ-плитка, керамограніт, пробка. Важливо: якщо стіни у нейтральній гамі, підлога може бути яскравою. Також можна використовувати прінтовану плитку.
Плитка – найпопулярніше рішення для ванної кімнати. Однак також затребувана комбінація плитка + миється фарба. Крім того, є спеціальні шпалери для санвузлів.
Оптимальний варіант для будь-якої ванної кімнати – білу стелю.
Біла стеля – класика, яка завжди в моді / Фото pinterest
Душові кабіни робляться максимально відкриті / Фото pinterest
У ванній повинно бути багато світла. Використовуйте точкові споти, підвіси або діодні лінійні невидимі лампи. Також не забувайте про дзеркала – вони роблять приміщення просторішим і світлішим.
Освітлення – один з найважливіших моментів у ванній / Фото pinterest