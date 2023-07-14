Ванні кімнати шокують: цей дім у Лос-Анджелесі має особливий шарм

Будинок у престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі просто вражає. Після нещодавнього редизайну про нього заговорили всі.

Житло збудували наприкінці 1980-х років у середземноморському архітектурному стилі. Помешкання вимушено модернізували через повінь, яка охопила обидва поверхи. Над проєктом працював дизайнер, який вклав туди багато зусиль.

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У кожній кімнаті є особливі деталі, а ванні – це окремий вид мистецтва

Почнімо з кухні. В інтер'єрі помітна любов дизайнера до яскравих кольорів, про що він власне і зізнався.

"Для мене кольори – це заклик до позитивної енергії. Яскраві тони дуже впливають на ваше мислення. Якщо все зробити правильно, це може буде ваша щоденна симфонія", – каже дизайнер інтер'єру.

Яскраві деталі на кухні / Фото Ema Peter

Натуральні та високоякісні матеріали створюють багату та вишукану атмосферу. Серед них є вапняк, рідкісний онікс, високоякісний мармур, білий дуб і волоський горіх.

Тут і в усьому будинку можна побачити мохер, оксамит, шкіру з Франції та Італії, міцну латунь для акцентів і фурнітуру.

Інтер'єр вітальні – вишуканий та елегантний. Одразу привертають увагу високі стелі та аркові вікна. Ще одна вітальня, яку називають сімейною, пофарбована в білих тонах і теплих сірих відтінках. Смугастий килим і синій диван створюють певний колорит.

Гарна вітальня з яскравими й темними акцентами / Фото Ema Peter

Кожен, хто шукає "спокійний", але стильний коридор, безсумнівно, черпатиме натхнення в цьому просторі. Тут є такі ж брудно-білі та сірі відтінки, як у сімейній вітальні.



Коридор у стилі мінімалізм / Фото Ema Peter

Ванні кімнати варті особливої уваги. Вони відрізняються від усіх інших затишком та зручністю. З першого погляду навіть не всі зрозуміють, що це ванна кімната, адже тут є диван та подушки.

Незвичайний інтер'єр однієї з ванних кімнат / Фото Ema Peter