Дешевше буде у в'язниці: британців шокувала ціна квартири-ліжка в Лондоні

Жителька Великої Британії була шокована, коли побачила на ринку оренди крихітну квартиру за 1300 доларів. Вона поділилася знахідкою у твіттері, і допис вибухнув коментарями.

Допис переглянули близько 5,4 мільйона осіб, а ще понад 600 користувачів його прокоментували. На світлині видно крихітне приміщення завширшки близько 2 метрів і завдовжки близько 2 – 3 метрів. Місцеві не розуміють, за що вони мають платити таку суму.

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"Дешевше буде просто сісти у в'язницю"

Квартира справді дуже крихітна, бо там є місце тільки для ліжка та мініатюрного робочого столу. У помешканні є досить велике вікно, до якого можна протиснутися вздовж ліжка. Квартира розташована на першому поверсі, тому краєвидом слугує сусідній будинок.

Авторка допису була шокована, коли побачила ціну: "1060 фунтів у Клепхемі. Я виплюнула свій напій". Це орієнтовно 1320 доларів.



Маленьке помешкання за 1320 доларів / Фото з твітера

Користувачі соцмережі не могли залишити цей допис без уваги, бо теж були приголомшені через співвідношення ціни та розмірів. Люди дивуються, коментуючи, чи це ціна за оренду кімнати, чи квартири. Дехто зауважив, що 10 років тому таке ж помешкання коштувало вдвічі дешевше.

Деякі коментатори жартують, називаючи перевагу квартири – неможливість упасти з ліжка. А ще кажуть, що піти до в'язниці буде не гірше і ще й дешевше. Один із користувачів вирішив назвати квартиру "картонною коробкою".