Це перше падіння після підвищення, яке розпочалося ще навесні 2021 року, повідомляють аналітики порталу "СтройОбзор". Розповідаємо, скільки доведеться заплатити за первинну нерухомість у листопаді.

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Від економу до де-люксу: як змінилися ціни

Як розподілилися ціни за сегментами житла у Києві / Фото "СтройОбзор"

Економжитло

В економкласі ціна продовжує знижуватись. Ця тенденція розпочалася у травні 2021-го та простежується досі. Середня вартість квадрата у цьому класі становить 24 200 гривень. Це на 1,6% нижче, ніж у вересні.

Комфорт

З початку літа вартість квадрата у цьому сегменті різко зростала. Ситуація дещо стабілізувалася лише з початком жовтня. Впродовж цього періоду ціна за квадрат досягла 36 300 гривень, що лише на кілька сотень менше вересневого показника.

Бізнес

У жовтні бізнес-клас також був стабільним. Ціна у порівнянні з вереснем не змінилася і становить 57 200 гривень за квадрат.

Преміум

Зміни у цьому сегменті виявилися доволі помітними. Після літнього зростання, середня ціна опустилася до 69 400 гривень за квадрат. Це на 1% менше, ніж у вересні.

Де-люкс

Ціни на найдорожчі квартири України знижуються ще із середини літа. Проте у жовтні здешевлення становило цілих 7%. Нині середня вартість квадратного метра у цьому сегменті становить 92 000 гривень.

Як розподілилися ціни за районами

Як розподілилися ціни за районами Києва у жовтні / Фото "СтройОбзор"

Незмінний лідер за вартістю житла на "первинці" – Печерський район. Актуальна вартість квадратного метра сьогодні складає 75 000 гривень. За квадрат у Шевченківському районі доведеться заплатити 45 300 гривень. Подільський район з середньою ціною 41 400 гривень за квадрат замикає трійку лідерів.

У Голосіївському районі вартість квадратного метра становить 40 500 гривень, у Святошинському – 38 500 гривень, в Оболонському – 37 500 гривень, у Солом'янському – 30 200 гривень.

Найдешевшу "первинку" можна придбати у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах Києва. Ціни за квадрат тут становлять 29 600 гривень, 27 900 гривень та 27 200 гривень відповідно.

Як на ціни впливає наближеність до метро

Як розподілилися ціни на новобудови Києва / Фото "СтройОбзор"

Розташування новобудови біля станції міської підземки суттєво впливає на кінцеву вартість квадратного метра. До списку найдорожчих локацій, де здаються новобудови, потрапляють станція метро "Хрещатик", "Кловська", "Арсенальна".

Бюджетні новобудови варто шукати біля станцій "Оболонь", "Вирлиця", "Бориспільська".