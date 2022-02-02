Серед українських міст середні ціни на первинне житло зросли найбільше в Одесі – на 900 гривень за квадратний метр за останній місяць. Найдорожчим житло залишається у Києві. Тут вартість "квадрату" перевищила у січні 35 тисяч гривень.

До теми Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею

Вартість "квадрату" на первинному ринку Києва

Вартість "квадрату" на первинному ринку Києва / Інфографіка "ЛУН Місто"

Станом на 1 лютого 2022 року, середня ціна квадратного метра житла на первинному ринку Києва зросла на 400 гривень – до 35 400 гривень. Такі ж темпи росту спостерігалися на початку січня – тоді середня вартість "квадрату" зросла з 34 700 до 35 тисяч гривень.

Ціни за районами

Вартість квартир на первинному ринку Києва / Інфографіка "ЛУН Місто"

Найдорожчим районом Києва, як і раніше, залишається Печерський. Середня вартість квадрату нового житла тут складає 75 тисяч гривень, що на 5 900 гривень перевищило січневі показники.

Найдешевший – Деснянський район із 24 100 гривні за квадрат, що на 200 гривень дорожче попереднього місяця.

Ціни на новобудови у Львові

Вартість квартир на первинному ринку Львова / Інфографіка "ЛУН Місто"

У Львові середня ціна зросла на 500 гривень за квадрат – зараз квадрат можна придбати в середньому за 22 200 гривень.

У Львові найдорожчі квадрати теж у центрі міста: за метр у Галицькому районі просять в середньому 43 100 гривень, що аж на 7 600 гривень більше, ніж у січні. Найдешевше житло у Сихівському районі – 25 900 гривень за квадрат.

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Ціни на новобудови в Одесі

Вартість квартир на первинному ринку Одеси / Інфографіка "ЛУН Місто"

В Одесі приріст у ціні склав 900 гривень – 23 900 гривень за квадратний метр.

Цього місяця в Одесі найдешевшим районом став Малиновський – 20 тисячі гривень за квадратний метр, найдорожчим залишається Приморський – 36 300 гривень за квадратний метр, що на 3 700 гривні більше, ніж в січні.

Розподіл цін за класом житла

Станом на 1 лютого у Києві найбільше подорожчало житло у преміумсегменту:

економ-клас (зростання в середньому на 1000 гривень за місяць) – 24 тисяч гривень за квадратний метр;

комфорт-клас (зростання в середньому на 1000 гривень за місяць) – 28 200 гривень за квадратний метр;

бізнес-клас подорожчав на 500 гривень: з 52 900 до 53 400 гривень за квадратний метр;

преміум зробив найбільший стрибок – з 78 600 до 84 500 гривень за квадратний метр;

У Львові ціни зросли у всіх сегментах:

економ-клас в середньому коштує 17 тисяч гривень за квадратний метр;

комфорт – 21 тисяч гривень за квадратний метр;

бізнес обійдеться у 29 400 гривень за квадратний метр;

преміум – 38 900 гривень за квадратний метр.

В Одесі: