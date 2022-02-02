Среди украинских городов средние цены на первоначальное жилье выросли больше всего в Одессе – на 900 гривен за квадратный метр за последний месяц. Самым дорогим жилье остается в Киеве. Здесь стоимость "квадрата" превысила в январе 35 тысяч гривен.

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Стоимость "квадрата" на первичном рынке Киева



Стоимость "квадрата" на первичном рынке Киева / Инфографика "ЛУН Місто"

По состоянию на 1 февраля 2022 года средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке Киева выросла на 400 гривен – до 35 400 гривен. Такие же темпы роста наблюдались в начале января – тогда средняя стоимость "квадрата" выросла с 34 700 до 35 тысяч гривен.

Цены по районам



Стоимость квартир на первичном рынке Киева / Инфографика "ЛУН Місто"

Самым дорогим районом Киева по-прежнему остается Печерский. Средняя стоимость квадрата нового жилья здесь составляет 75 тысяч гривен, что на 5 900 гривен превысило январские показатели.

Самый дешевый – Деснянский район с 24 100 гривен за квадрат, что на 200 гривен дороже предыдущего месяца.

Цены на новостройки во Львове

Стоимость квартир на первичном рынке Львова / Инфографика "ЛУН Місто"

Во Львове средняя цена выросла на 500 гривен за квадрат – сейчас квадрат можно приобрести в среднем за 22 200 гривен.

Во Львове самые дорогие квадраты тоже в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 43 100 гривен, что на 7 600 гривен больше, чем в январе. Самое дешевое жилье в Сыхивском районе – 25 900 гривен за квадрат.

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Цены на новостройки в Одессе

Стоимость квартир на первичном рынке Одессы / Инфографика "ЛУН Місто"

В Одессе прирост в цене составил 900 гривен – 23 900 гривен за квадратный метр.

В этом месяце в Одессе самым дешевым районом стал Малиновский – 20 тысяч гривен за квадратный метр, самым дорогим остается Приморский – 36 300 гривен за квадратный метр, что на 3 700 гривен больше, чем в январе.

Распределение цен по классу жилья

По состоянию на 1 февраля в Киеве больше всего подорожало жилье в премиум-сегменте:

эконом-класс (рост в среднем на 1000 гривен в месяц) – 24 тысячи гривен за квадратный метр;

комфорт-класс (рост в среднем на 1000 гривен в месяц) – 28 200 гривен за квадратный метр;

бизнес-класс подорожал на 500 гривен: с 52 900 до 53 400 гривен за квадратный метр;

премиум совершил наибольший скачок – с 78 600 до 84 500 гривен за квадратный метр;

Во Львове цены выросли во всех сегментах:

эконом-класс в среднем стоит 17 тысяч гривен за квадратный метр;

комфорт – 21 тысячи гривен за квадратный метр;

бизнес обойдется в 29 400 гривен за квадратный метр;

премиум – 38 900 гривен за квадратный метр.

В Одессе: