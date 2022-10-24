Оренда квартир подорожчає як у Києві, так і у західних регіонах: головні причини

Масовані обстріли української критичної інфраструктури призвели до короткострокового зниження інтересу орендарів до столичних об'єктів. Проте серйозного зниження цін на оренду житла не буде й ціна навпаки може підскочити.

Експерти наголошують, що ринок оренди житла сьогодні є вкрай неоднорідним та спекулятивним. Дешеві квартири вже закінчилися. А квартири поблизу енергетичних об'єктів сьогодні насторожують потенційних клієнтів. Тому власники пропонують тут великі знижки.

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Через що спостерігаються різкі зміни на ринку оренди житла

Орендна вартість квартир загалом по Україні почала зростати з червня – тоді її медіанне значення становило 177 гривень за квадратний метр, що на 10,2% менше, ніж у січні. У липні медіанна ціна зросла до 184 гривень за квадратний метр, у серпні – до 190 гривень. При цьому саме в останній місяць літа медіанна ціна оренди квартир вперше з квітня показала невелике зростання у доларовому вираженні.

За словами експерта ринку нерухомості Михайла Артюхова, з початком осені ціни на ринку почали зростати ще активніше. На це вплинули спекуляції недоброчесних рієлторів. Він розповів, що на початку серпня київський ринок нерухомості був у сплячці, але в один момент він різко пожвавився через відкладений попит, а всі пропозиції швидко розібрали.

Крім того, недоброчесні посередники вивели на ринок власників, які притримували житло, щоб здати його дорожче. А восени – почали ходити по орендодавцях, які вже поселили мешканців за 6 – 7 тисяч гривень та пропонували їм орендарів, які будуть сплачувати більше.

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Жовтневе зростання цін на житло не є репрезентативним

Як зазначила експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак, на початку жовтня у Києві вже почали спостерігатись тенденції до зниження вартості оренди, а тимчасове зростання цін є нерелевантним. Вона зауважила, що у жовтні, порівняно з березнем, ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві знизилися на 3 – 4%, двокімнатних – на 6 – 7%.

Повідомлення моніторингових агентств про 7 – 8% зростання не є репрезентативними, оскільки стосуються переважно житла у відносно захищених районах міста. Наприклад, власники квартир в глибині Голосіївського району вважають, що мешканці Троєщини захочуть поїхати трохи далі від ТЕЦ. І тому підіймають ціну оренди. Але це окремі лоти, які не показують ситуацію на ринку,

– вважає Берещак.

Надалі, на її думку, ринок стабілізується та перейде до поступового зростання на рівень інфляції. Також ціни будуть підігріватися додатковим попитом з боку переселенців з близьких до фронту регіонів.

Що у західних регіонах

Попит з боку переселенців та інфляція будуть тиснути на вартість оренди. Унаслідок ціни можуть піднятися ще на 10% найближчими місяцями.

Ще більш схильним до спекуляцій є ціноутворення на оренду в західних регіонах, кажуть експерти. Так, ще у серпні медіанна ціна оренди у Закарпатській області становила 366 гривень за метр квадратний – це майже на 200% перевищувало рівень січня та на 11% – липня.

Майже на київському рівні ціни перебували у Чернівецькій та Івано-Франківській областях (246 гривень за метр квадратний. А у Львівській області медіанне значення оренди становило 298 гривень за метр квадратний.

Водночас за прогнозами експертів, західні регіони будуть лідирувати по угодах у сфері нерухомості. Це стосується й оренди житла. Тож подорожчання практично неминуче.