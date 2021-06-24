Як розповів генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін у своєму фейсбуці, місце абсолютно змінилося. Як воно нині виглядає – дивіться далі.
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Що відбувається на ВДНГ
І хоча роботи ще тривають, але від оранжереї ВДНГ вже неможливо відвести погляд: як зовні, так і всередині! Зовсім скоро це місце оживе і буде щодня радувати відвідувачів,
– зазначив Мушкін.
За його словами, після виконання деяких завдань відбудеться відкриття оранжереї.
Гендиректор ВДНГ уточнив, що зараз завершуються роботи з реконструкції каркаса трьох залів, облаштовується місце для адміністраторів, завершується ремонт "зеленого офісу". Також добігає кінця декорування фотозони та виставкового залу.
Оранжерея повністю видозмінилася після реконструкції / Фото з фейсбуку ВДНГ
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Які роботи ще очікуються
Восени, за словами Євгена Мушкіна, планується зробити нову систему опалення, душ для співробітників, а також гідроізоляцію фундаменту і перекладку декоративного буту.
Незабаром відбудеться відкриття оранжереї ВДНГ / Фото Євгена Мушкіна
Як виглядає оранжерея на ВДНГ у Києві / Фото з фейсбуку ВДНГ та Evgeny Mushkin: