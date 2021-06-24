Неможливо відвести погляд: що змінилося на ВДНГ у Києві після реконструкції

У Києві в Національному комплексі "Експоцентр України" провели реконструкцію. Роботи стосувалися оранжереї.

Як розповів генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін у своєму фейсбуці, місце абсолютно змінилося. Як воно нині виглядає – дивіться далі.

Важливо Острівець затишку для всієї сім'ї: який ЖК обрати у Львові

Що відбувається на ВДНГ

І хоча роботи ще тривають, але від оранжереї ВДНГ вже неможливо відвести погляд: як зовні, так і всередині! Зовсім скоро це місце оживе і буде щодня радувати відвідувачів,

– зазначив Мушкін.

За його словами, після виконання деяких завдань відбудеться відкриття оранжереї.

Гендиректор ВДНГ уточнив, що зараз завершуються роботи з реконструкції каркаса трьох залів, облаштовується місце для адміністраторів, завершується ремонт "зеленого офісу". Також добігає кінця декорування фотозони та виставкового залу.

Під час реконструкції у Саду бажань з'явилися оновлені лавки та нове вуличне освітлення, якого не було останніми роками. Також з'явилися пандуси і туалет зі столиками для сповивання дітей.

Оранжерея повністю видозмінилася після реконструкції / Фото з фейсбуку ВДНГ

Цікаво Де найдорожчі квартири в Україні: ТОП-5 міст з цінами на житло

Які роботи ще очікуються

Восени, за словами Євгена Мушкіна, планується зробити нову систему опалення, душ для співробітників, а також гідроізоляцію фундаменту і перекладку декоративного буту.

Незабаром відбудеться відкриття оранжереї ВДНГ / Фото Євгена Мушкіна

Як виглядає оранжерея на ВДНГ у Києві / Фото з фейсбуку ВДНГ та Evgeny Mushkin: