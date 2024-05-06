65 років без господаря: чому в цьому величному маєтку ніхто не хоче жити

Величний особняк у передмісті Лос-Анджелеса вже кілька десятиліть намагаються продати. Проте його ніхто не хоче купувати через низку моторошних історій.

Як з'ясувалося, в будинку сталося моторошне вбивство. І хоча з цього часу минуло вже 65 років, у маєтку ніхто не затримується.

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У маєтку сталося вбивство

За останні кілька десятиліть особняк неодноразово переходив з рук у руки. Проте щоразу, коли новий покупець оформлював право власності, то майже одразу покидав його.



Маєток з моторошною історією / Фото Mail Online

Першими власниками маєтку було подружжя Шумахерів. Чоловік з дружиною прожили там до своєї смерті в 1928 році. Опісля в будинку оселилися батько із сином. Так сталося, що незабаром хлопець підхопив інфекцію й помер у віці 21 року. Наступного року чоловік оголосив про банкрутство та поїхав геть.

Моторошна історія трапилась у 1956 році, коли до величного маєтку переїхав лікар Гарольд зі своєю дружиною Ліліан та трьома дітьми. Чоловік був засмучений через значні борги, тому впав у депресію. Одного ранку він убив молотком свою дружину й намагався те саме зробити з дітьми.

Коли до будинку прибули правоохоронці, Гарольд був уже був мертвий. Медики сказали, що смерть настала через передозування таблетками. Пізніше стало відомо, що чоловік тиждень лікувався в психіатричній клініці, де лікувався від шизофренії.

Хоч ціна на маєток востаннє була досить низькою, житло однаково ніхто не купив. Зрештою, маєток зняли з торгів.