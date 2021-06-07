У Великій Британії будинок перетворили на барвисті джунглі: як він виглядає

У місті Малверн графства Вустершир (Велика Британія) житель посадив у своєму будинку сотні видів різних рослин. Тепер його житло нагадує джунглі.

Перевтілення обійшлося власникові у 6 тисяч фунтів стерлінгів (близько 231 тисячі гривень). Як тепер виглядає будинок – дивіться нижче.

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Як все починалося

Джонні Балчандані успадкував інтерес до рослин від матері. Раніше чоловік проживав у Парижі й вже там почав розводити рослини. У Велику Британію він привіз частину своєї колекції й займався розведенням на другому поверсі. Балчандані проживає у будинку з дружиною і двома дітьми. За словами його жінки, пристрасть до рослин – це порок її чоловіка.

Джонні не виходить в люди, не п'є, він просто грає зі своїми рослинами. Це його вада. Краще б він проводив кожні вихідні у пабі. Іноді мені здається, що нас захоплюють рослини,

– зазначила Шарлота Еванс.

Чоловік перетворив свій будинок на джунглі / Фото Daily Mail

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З чого складається колекція

У будинку Джонні Балчандані (Jonny Balchandani) налічується понад 200 видів рослин, включаючи кактуси та сукуленти. Вони розміщені у різних кімнатах. Щодня чоловік приділяє своєму захопленню близько двох годин. За його словами, це хобі є для нього "абсолютною пристрастю".

Власник перетворив будинок на джунглі / Фото Daily Mail:

Як виглядає будинок-джунглі: дивіться відео