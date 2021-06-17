У Великій Британії придумали оригінальний спосіб вирішити проблему з житлом: у чому суть

У місті Бристоль (Велика Британія) влада вирішила будувати мікробудинки. Таким чином вона хоче розв'язати проблему з браком житла.

Нова нерухомість з'явиться на ділянці, де розташовані занедбані гаражі. Якими будуть житлові об'єкти – читайте далі.

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Як виникла ідея

У Бристолі однією з найбільш глобальних проблем вважається брак доступного житла. Влада хоче розв'язати цю проблему за допомогою реконструкції та благоустрою старих кварталів, які знаходяться в непридатному стані. У місті нарахували близько 2 тисяч старих порожніх гаражів. На їх місці мерія Бристоля вирішила побудувати компактні об'єкти нерухомості. Проєктом зайнялася одна з найбільших в Європі архітектурних компаній BDP.

Проєкт реалізують у Бристолі / Фото The Guardian

Розміщення привабливих і ретельно спроєктованих будинків на занедбаних місцях не тільки допоможе місту з житлом, але й принесе нову енергію та життя, пожвавить райони,

– відзначили представники компанії.

У Бристолі з'являться мікробудинки / Фото Pixabay

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Як будуватимуть мікробудинки у Бристолі

Двоповерхові мікробудинки збиратимуть на окремому майданчику. Після цього їх доставлять до потрібного місця. В об'єктах нерухомості передбачене сучасне планування, великі вікна та сонячні батареї. Навколо будівель впорядкують територію і пожвавлять її зеленими рослинами.

Перший мікробудинок з'явиться на північ від центру міста. Загалом там хочуть розмістити 10 об'єктів.

За словами мера Бристоля Марвіна Ріса, доступну нерухомість будуть здавати в оренду.

Доступну нерухомість хочуть здавати в оренду / Фото Pixabay