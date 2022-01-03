Переможцю не доведеться витрачатися на податки, гербові збори та судові витрати – всі видатки покриваються компанією-організатором. Крім того, переможець отримає ще 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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Що відомо про розкішну нерухомість

Особняк збудований на території Озерного краю – гірського регіону у Північно-Західній Англії (графство Камбрія). Свою назву територія отримала через велику кількість озер, зокрема 4 найбільших в Англії – Віндермір, Алсуотер, Бассентуейт, Деруент-Вотер. Агенти з нерухомості зазначають, що навіть якщо проживання в цьому регіоні – не ваш пріоритет, знайти орендарів буде не важко. Тим паче щотижневий дохід від оренди в цьому районі становить 6 000 – 8 000 фунтів стерлінгів, а у високий сезон він зростає до 12 000 фунтів стерлінгів.

Кухня в будинку / Фото Omaze

Відомо, що всередині розміщені: професійну кухню, їдальню із панорамними вікнами, класичну вітальню з каміном, кілька спалень з власними санвузлами, гардеробні, спортзал, спа та кінотеатр. Також є умебльована відкрита тераса. Орієнтовна вартість аналогічної нерухомості 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Простора їдальня в будинку / Фото Omaze

Вітальня для відпочинку зі сім'єю чи друзями / Фото Omaze

Онлайн-участь у розіграші починається від ставки 10 фунтів. Учасникам також пропонують заплатити 25 фунтів стерлінгів за 40 заявок, 50 фунтів стерлінгів за 85 або 150 фунтів стерлінгів за 320 заявок.

Гостьова спальня / Фото Omaze

У сьомому розіграші можна буде взяти участь на сайті Omaze до 27 березня 2022.

Спальня господарів дому / Фото Omaze