Победителю не придется тратиться на налоги, гербовые сборы и судебные издержки – все расходы возмещаются компанией-организатором. Кроме того, победитель получит еще 20 тысяч фунтов стерлингов.

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Что известно о роскошной недвижимости

Особняк построен на территории Озерного края – горного региона в Северо-Западной Англии (графство Камбрия). Свое название территория получила из-за обилия озер, в том числе 4 крупнейших в Англии – Виндермир, Алсуотер, Бассентуэйт, Деруент-Вотер. Агенты по недвижимости отмечают, что даже если проживание в этом регионе – не ваш приоритет, найти арендаторов не составит труда. Тем более, еженедельный доход от аренды в этом районе составляет 6 000 – 8 000 фунтов стерлингов, а в высокий сезон он растет до 12 000 фунтов стерлингов.



Кухня в доме / Фото Omaze

Известно, что внутри расположены: профессиональная кухня, столовая с панорамными окнами, классическая гостиная с камином, несколько спален с собственными санузлами, гардеробные, спортзал, спа и кинотеатр. Также есть меблированная открытая терраса. Примерная стоимость аналогичной недвижимости 3 миллиона фунтов стерлингов.

Просторная столовая в доме / Фото Omaze



Гостиная для отдыха с семьей или друзьями / Фото Omaze

Онлайн-участие в розыгрыше начинается от ставки 10 фунтов. Участникам также предлагают заплатить 25 фунтов стерлингов за 40 заявок, 50 фунтов стерлингов за 85 или 150 фунтов стерлингов за 320 заявок.



Гостевая спальня / Фото Omaze

В седьмом розыгрыше можно будет принять участие на сайте Omaze до 27 марта 2022 года.

Спальня хозяев дома / Фото Omaze