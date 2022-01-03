У Великій Британії розіграють розкішний особняк за 10 фунтів стерлінгів

Будинок є головним призом розіграшу будинків від комерційної компанії Omaze, яка займається благодійністю. Учасникам пропонують залишити заявку за 10 фунтів стерлінгів (приблизно 367 гривень).

Переможцю не доведеться витрачатися на податки, гербові збори та судові витрати – всі видатки покриваються компанією-організатором. Крім того, переможець отримає ще 20 тисяч фунтів стерлінгів.

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Що відомо про розкішну нерухомість

Особняк збудований на території Озерного краю – гірського регіону у Північно-Західній Англії (графство Камбрія). Свою назву територія отримала через велику кількість озер, зокрема 4 найбільших в Англії – Віндермір, Алсуотер, Бассентуейт, Деруент-Вотер. Агенти з нерухомості зазначають, що навіть якщо проживання в цьому регіоні – не ваш пріоритет, знайти орендарів буде не важко. Тим паче щотижневий дохід від оренди в цьому районі становить 6 000 – 8 000 фунтів стерлінгів, а у високий сезон він зростає до 12 000 фунтів стерлінгів.

Кухня в будинку / Фото Omaze

Відомо, що всередині розміщені: професійну кухню, їдальню із панорамними вікнами, класичну вітальню з каміном, кілька спалень з власними санвузлами, гардеробні, спортзал, спа та кінотеатр. Також є умебльована відкрита тераса. Орієнтовна вартість аналогічної нерухомості 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Простора їдальня в будинку / Фото Omaze

Вітальня для відпочинку зі сім'єю чи друзями / Фото Omaze

Онлайн-участь у розіграші починається від ставки 10 фунтів. Учасникам також пропонують заплатити 25 фунтів стерлінгів за 40 заявок, 50 фунтів стерлінгів за 85 або 150 фунтів стерлінгів за 320 заявок.

Гостьова спальня / Фото Omaze

У сьомому розіграші можна буде взяти участь на сайті Omaze до 27 березня 2022.

Спальня господарів дому / Фото Omaze