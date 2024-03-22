Які відтінки найпопулярніші в дизайні інтер'єру цієї весни: вони просто чудові

Весна – це ідеальна пора для оновлення інтер'єру. Коли надворі стає тепліше, ця погода одразу штовхає нас до вибору яскравих і свіжих колірних схем. Дизайнери розповіли, які відтінки вже стали трендовими цього сезону, бо надалі їхня популярність лише зростатиме.

Пастельні відтінки яскравих кольорів давно стали візитною карткою весняних інтер'єрів, тому побачити їх у переліку буде очікувано. Та цього року в моді будуть також і темні землисті відтінки, які створюють затишок в домі.

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Пастельні відтінки

Якщо у вашому домі немає традиційних пастельних рожевих, блакитних і жовтих тонів, то саме час це виправити. Також цієї весни популярними для фарбування стін є ліловий, рожево-червоний, гірчично-жовтий, іржаво-помаранчевий тощо.

Такі відтінки освіжають інтер'єр, позитивно впливають на настрій і самопочуття. А ще вони в тренді не тільки весною, а в будь-яку пору.

Оливковий

Оливково-зелені стіни в спальні / Фото Farrow & Ball

Це відтінок є досить універсальним, але його часто поєднують саме з теплим білим кольором. Якщо скомбінувати оливковий із рожевим, то другий відтінок вже не буде виглядати надто "ванільним" і нав'язливим.

Коричневі відтінки

Коричнева вітальня з синім оксамитовим кріслом / Фото Original BTC

Коричневі фарби, на перший погляд, не зовсім асоціюються з весною. Та вони додають потрібного тепла й затишку в просторі, чого так не вистачає в домі. Крім того, коричневий є одним із домінантних кольорів у світі дизайну в 2024 році.