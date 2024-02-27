Вежа, що звисатиме з астероїда між Нью-Йорком і Південною Америкою: фото проєкту майбутнього

Архітектурне бюро з Нью-Йорка пропонує побудувати унікальну багатоповерхову конструкцію, яка матиме початок у самому космосі. Вона могла б стати найвищою у світі.

Проєктувальники вважають, що вежу можна буде підвісити до астероїда і вона повільно обертатиметься між Нью-Йорком і Південною Америкою щодня. За планом, її довжина склала б 32 кілометри.

Зверніть увагу Від вибору квартири до умеблювання: поради, які допоможуть облаштувати домашній кабінет

Перевернута вежа має звисати з астероїда

Вежу Аналемма вигадало архітектурне бюро Clouds. За планом, вона братиме початок далеко в стратосфері й трохи нижче за Міжнародну космічну станцію.

Конструкцію думали прикріпити до астероїда кількома тросами, які звисатимуть донизу. Згідно з діаграмами, вона перебуватиме на висоті лише кількох тисяч метрів над землею.

Вежу планують прикріпити до астероїда тросами / Фото cloudsao.com

"Analemma перевернула традиційну схему з фундаментом на землі, замість цього будівля використовує опорою космічний об'єкт, до якого підвішується вежа. Ця система називається Універсальною орбітальною системою підтримки (UOSS). Вивівши на орбіту над Землею великий астероїд, можна опустити на поверхню Землі високоміцний трос, на який можна підвісити надвисоку вежу. Оскільки ця нова типологія веж підвішена в повітрі, її можна побудувати в будь-якій точці світу та доставити в кінцеве місце", – заявили в компанії.

У приміщеннях були б різні краєвиди через обертання вежі / Фото cloudsao.com

За задумом, люди добиралися б до вежі та від неї на вертольотах або інших повітряних транспортних засобах. У будівлі хотіли б облаштувати житлові та офісні приміщення, а також магазини та сади. У більш непридатних для життя зонах мали б бути пам'ятники та похоронний храм.

Хмарочос мав би заходити в стратосферу / Фото cloudsao.com

Вежу думали будувати в Дубаї до того, а тоді – вивести на орбіту над Нью-Йорком. За словами Clouds, дубайські архітектори є професіоналами у будівництві високих конструкцій, і свою роботу вони оцінюють дешевше, ніж працівники будь-якої нью-йоркської фірми.