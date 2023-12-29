Тренди постійно змінюються, але любов до відкритих цегляних стін – ні. Дизайнери кажуть, що їх з упевненістю можна залишати, якщо під час оновлення чи ремонту ви почали сумніватися. Якщо ж у вас немає "голих стін", то варто зробити такий акцент, наприклад, на кухні.

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"Голі стіни" завжди будуть актуальні

"Оголена цегла – це вічна обробка, яка може створити відчуття як сільської простоти, так і шикарного міського життя, залежно від того, як ви її стилізуєте", – підказує дизайнерка Бетані Адам.

Кухня з відкритою цегляною стіною довкола вікна / Фото Kristen Elizabeth Design

Популярним місцем для облаштування цегляної стіни є кухня. Вона створить чудовий акцент у кімнаті, яка традиційно вміщує багато шаф, девайсів і багато місць для зберігання. Окрім того, цегла додає певного візуального тепла сучасному простору.

"Оголена цегла ніколи не вийде з моди. Це класичний промисловий матеріал, який використовують для будівництва конструкцій протягом сотень років. Відкрита цегляна стіна додає тепла, простору та автентичності", – кажуть експерти.

Відкриті цегляні стіни не потребують особливого ефекту – вони найкращі, коли взагалі необроблені й непофарбовані. Цегляну стіну додатково обробляють у випадку, коли її облаштовують у кімнаті замість шпалер, як-от у цій вітальні.

Акцентна цегляна стіна, пофарбована в білий колір / Фото Кеті Куо

"Оголена цегла – це щось на кшталт маленької чорної сукні в гардеробі – вона ніколи не вийде з моди", – зазначила провідна дизайнерка Кеті Куо.