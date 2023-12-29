Тренды постоянно меняются, но любовь к открытым кирпичным стенам – нет. Дизайнеры говорят, что их с уверенностью можно оставлять, если при обновлении или ремонте вы начали сомневаться. Если же у вас нет "обнаженных стен", то стоит сделать такой акцент, например, на кухне.

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"Голые стены" всегда будут актуальны

"Обнаженный кирпич – это вечная отделка, которая может создать ощущение как деревенской простоты, так и шикарной городской жизни, в зависимости от того, как вы ее стилизуете", – подсказывает дизайнер Бетани Адам.

Кухня с открытой кирпичной стеной вокруг окна / Фото Kristen Elizabeth Design

Популярным местом для обустройства кирпичной стены есть кухня. Она создаст отличный акцент в комнате, которая традиционно вмещает много шкафов, девайсов и много мест для хранения. Кроме того, кирпич добавляет определенное визуальное тепло современному пространству.

"Обнаженный кирпич никогда не выйдет из моды. Это классический промышленный материал, используемый для строительства конструкций на протяжении сотен лет. Открытая кирпичная стена придает теплу, простору и подлинности", – говорят эксперты.

Открытые кирпичные стены не требуют особого эффекта – они самые лучшие, когда вообще необработанные и неокрашенные. Кирпичную стену дополнительно отделывают в случае, когда ее обустраивают в комнате вместо обоев, таких как гостиная.

Акцентная кирпичная стена, окрашенная в белый цвет / Фото Кэти Куо

"Обнаженный кирпич – это что-то вроде маленького черного платья в гардеробе – он никогда не выйдет из моды", – отметила ведущая дизайнер Кэти Куо.