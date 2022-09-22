Шанс швидко відновити житловий фонд, – мер Ірпеня розповів, хто допоможе у відбудові міста

За час російської окупації, Ірпінь став одним із найбільш пошкоджених населених пунктів Київщини. За оцінками мера міста Олександра Маркушина, тут зруйнували понад 70% інфраструктури. Зараз Ірпінь активно залучає партнерів для відбудови.

Так, сьогодні стало відомо, що допомогу Ірпеню нададуть Іспанія та Мексика. Окрім того, пришвидшити процес відбудови допоможе Американська торговельна палата в Україні, інформує 24 канал.

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Ще два міста доєднаються до відбудови Ірпеня

Іспанське місто Герніка, яке пережило бомбардування у 1937 році, стане містом-побратимом Ірпеня. Окрім іншого, це відкриє можливість долучитися до післявоєнної відбудови Київщини.

Меморандум про співробітництво підписали мер Герніки Хосе Марія Горроньо та посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, інформує посольство України в Іспанії. Підписання документа відкриває дорогу для участі компаній регіону Біскайя в проєктах з відновлення зруйнованої інфраструктури міста Ірпінь. Обговорення та презентація майбутніх кроків відбулася в міському Театрі Ліцео, в рамках заходів з представлення плану Президента та уряду України щодо відбудови країни.

Також побратимом Ірпеня стане півмільйонне мексиканське місто Тлахомулько. Домовленості про це було досягнуто під час онлайн-зустрічі Ірпінського міського голови Олександра Маркушина з мером Тлахомулько Сальвадором Заморою.

Продовжуємо розширювати кордони нашої міжнародної співпраці. Приємно, що навіть за тисячі кілометрів за океаном знають про наше горе і готові підставити своє плече допомоги. Домовилися із паном Сальвадором рухатися у напрямку розвитку нашої співпраці та невдовзі підпишемо меморандум про побратимство наших міст,

– розповів Маркушин на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що Тлахомулько – велике місто, в якому мешкає майже пів мільйона людей. Це потужна промислова база, яка успішно розвивається завдяки розташуванню в місті відомого міжнародного аеропорту Гвадалахара.

Відбудові сприятиме Американська торговельна палата в Україні

Також Олександр Маркушин повідомив, що Ірпінь відвідали представники Американської торговельної палати в Україні. Ця організація є найвпливовішою в Україні бізнес-асоціацією з найбільшим офісом і командою серед усіх Американських торговельних палат у Європі. Співпраця із ними, за словами Маркушина, – це великий шанс швидко відновити пошкоджений житловий фонд міста.

Передали їм презентації всіх зруйнованих об'єктів та списки необхідних будматеріалів. Тепер організація працюватиме над тим, щоб залучити компанії, що входять до неї, до адресної відбудови житла ірпінців,

– додав міський голова.