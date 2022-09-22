Так, сегодня стало известно, что помощь Ирпеню окажут Испания и Мексика. Кроме того, ускорить процесс восстановления поможет Американская торговая палата в Украине, сообщает 24 канал.
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Еще два города присоединятся к восстановлению Ирпеня
Испанский город Герника , переживший бомбардировку в 1937 году, станет городом-побратимом Ирпеня. Это даст возможность приобщиться к послевоенному восстановлению Киевщины.
Меморандум о сотрудничестве подписали мэр Герники Хосе Мария Горроньо и посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, сообщает посольство Украины в Испании. Подписание документа открывает дорогу для участия компаний региона Бискайя в проектах по восстановлению разрушенной инфраструктуры города Ирпень. Обсуждение и презентация будущих шагов состоялась в городском Театре Лицео, в рамках мероприятий по представлению плана Президента и правительства Украины по восстановлению страны.
Также побратимом Ирпеня станет полумиллионный мексиканский город Тлахомулько. Договоренности об этом были достигнуты во время онлайн-встречи Ирпенского городского головы Александра Маркушина с мэром Тлахомулько Сальвадором Заморой.
Продолжаем расширять границы нашего международного сотрудничества. Приятно, что даже за тысячи километров за океаном знают о нашем горе и готовы подставить свое плечо помощи. Договорились с господином Сальвадором двигаться в направлении развития нашего сотрудничества и вскоре подпишем меморандум о побратимстве наших городов.
– рассказал Маркушин на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что Тлахомулько – большой город, в котором проживает около полумиллиона человек. Это мощная промышленная база, успешно развивающаяся благодаря расположению в городе известного международного аэропорта Гвадалахара.
Восстановлению будет способствовать Американская торговая палата в Украине
Также Александр Маркушин сообщил, что Ирпень посетили представители Американской торговой палаты в Украине. Эта организация – самая влиятельная в Украине бизнес-ассоциация с крупнейшим офисом и командой среди всех Американских торговых палат в Европе. Сотрудничество с ними, по словам Маркушина, это большой шанс быстро восстановить поврежденный жилищный фонд города.
Передали им презентации всех разрушенных объектов и списки необходимых стройматериалов. Теперь организация будет работать над тем, чтобы привлечь входящие в нее компании к адресному восстановлению жилья ирпинцев,
– добавил городской голова.