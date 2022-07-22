Відбудувати Україну допоможе архітектор із Великої Британії

З 18 по 29 липня у Боснії та Герцоговині триватиме семінар присвячений темі післявоєнної відбудови українських міст, які постраждали внаслідок вторгнення росії. Організатором події став професор архітектури та дизайну Брайтонського університету Роберт Малл.

Відповідний семінар отримав назву "Архітектура для миру". Передбачається, що він допоможе об'єднати фахівців для обговорень відновлення України. Крім того, їх залучать до співпраці із благодійною організацією Most Mira.

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Архітектура може бути потужною силою, – Малл про відбудову України

Сам архітектор зауважив, що для нього велика честь долучитися до майбутньої відбудови України. Він зазначив, що ініціативи, які будуть реалізовані на місцевому рівні повинні бути стійкими та опиратись на глибоке культурне коріння для амбітного відновлення, яким можна буде пишатись.

Малл також підтримує міську коаліцію Ro3kvit, яка розробляє методологію відновлення фізичної інфраструктури країни після її обстрілів російськими військами.

У вересні Малл куруватиме захід в лондонському Barbican Center, де порівняє реконструкції Сараєва, Бейрута, Белфаста та спробує дослідити, як іноземний досвід може вплинути на відновлення України.

Архітектура може бути потужною силою і я працюю з людьми, що продемонстрували в Боснії та Герцеговині та інших країнах те, як наш вклад у повоєнне відновлення може сприяти благополуччю в ці крихкі часи,

– пояснює він.

До слова, у ЗМІ зазначають, що об'єднання Федерації майстрів-будівельників (FMB) цього тижня зібрали 2 340 фунтів стерлінгів для українців. Кошти буде передано Комітету з надзвичайних ситуацій.

Роберт Малл: довідка