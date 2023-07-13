Справжня втеча: у Вермонті продають будиночок на приватному острові, де немає зв'язку
Джерело:Realtor
Це просто ідеальне місце для того, щоб втекти від гучного та густозаселеного міста. Навколо лише природа і ви, до того ж пересуватися можна лише на човні.
Приватний острів у Флетчері, штат Вермонт, продають разом з будиночком за 185 тисяч доларів. Житло хоч і маленьке, та дуже затишне. Воно вміщує одну кімнату, де облаштована кухня та два спальних місця, а також є горище.
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Чудове місце з неймовірною природою
Варто зазначити, що тут є кілька мінусів: у помешканні немає електрики, водопроводу та внутрішнього туалету. Проте туалет є надворі, а також на природі облаштована душова кабіна.
Загалом цей будинок призначений для відпочинку, а не для проживання. Сюди добре приїхати на певний час із запасами води та їжі.
Дерев'яний будиночок для відпочинку / Фото Realtor
"Це сезонна власність, тож люди веслують на ніч або на вихідні, приносять власну їжу та насолоджуються природою. Це можливість відволіктися від роботи", – каже агент з лістингу Грант Вілер.
Острів має площу 1,7 акра та розташований на ставку Меткалф. Дім на усамітненій території збудували в 1990 році будинок. У помешканні можна розмістити до 6 осіб.
Чудовою ідеєю буде поставити намети та ночувати на дворі. Наступним власником, очевидно, стане той, хто прагне гарно відпочити на вихідні, любить природу та веслування.