Справжня втеча: у Вермонті продають будиночок на приватному острові, де немає зв'язку

Це просто ідеальне місце для того, щоб втекти від гучного та густозаселеного міста. Навколо лише природа і ви, до того ж пересуватися можна лише на човні.

Приватний острів у Флетчері, штат Вермонт, продають разом з будиночком за 185 тисяч доларів. Житло хоч і маленьке, та дуже затишне. Воно вміщує одну кімнату, де облаштована кухня та два спальних місця, а також є горище.

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Чудове місце з неймовірною природою

Варто зазначити, що тут є кілька мінусів: у помешканні немає електрики, водопроводу та внутрішнього туалету. Проте туалет є надворі, а також на природі облаштована душова кабіна.

Загалом цей будинок призначений для відпочинку, а не для проживання. Сюди добре приїхати на певний час із запасами води та їжі.

Дерев'яний будиночок для відпочинку / Фото Realtor

"Це сезонна власність, тож люди веслують на ніч або на вихідні, приносять власну їжу та насолоджуються природою. Це можливість відволіктися від роботи", – каже агент з лістингу Грант Вілер.