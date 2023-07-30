Справді рідкість: на ринку з'явився особливий будинок у старовинному вікторіанському стилі

Історичний будинок з каменю щойно з'явився на ринку в Портленді, штат Орегон, за 1 175 000 доларів. Унікальне житло збудували ще в 1909 році.

Будинок є надзвичайно рідкісним і має старовинний вікторіанський стиль. Цікаво, що багато бетонних робіт виконала попередня власниця.

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Розкішний будинок у вікторіанському стилі

Нинішні власники купили нерухомість в 2011 році за 600 тисяч доларів. Антикваріат площею 480 квадратних метрів має шість спалень і п'ять ванних кімнат та розташований на подвійній ділянці.

Також у будинку є два окремі приміщення, які можна використовувати як приватні кімнати для гостей. Інтер'єр рясніє старовинними деталями, враховуючи оригінальну паркетну підлогу, вироби з дерева та вітражі.

Величезна зона вітальні має кесонні стелі, камін від підлоги до стелі та подвійні двері, які виходять на ґанок. У їдальні можна побачити вбудовану барну стійку та дубову підлогу з інкрустацією з червоного дерева. Кухню трохи модернізували протягом багатьох років і придбали нову техніку.

Старовинний інтер'єр з мінімальними оновленнями / Фото Realtor

Агенти з нерухомості вважають, що будинок будуть використовувати як основне місце проживання, тому що він розташований за кілька хвилин до центру міста. Окрім того, такий старий будинок не варто залишати надовго.

Також є варіант здавання житла в оренду. Помешкання справді унікальне, тож приверне увагу багатьох місцевих та туристів. Наступним покупцем, очевидно, стане той, хто любить і цінує старі будинки.