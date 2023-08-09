Архітектурне диво розташоване на території площею 6500 квадратних метрів в бажаному анклаві Хулакія. Такого краєвиду на Егейське море, як там, немає ніде.

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Розкішна вілла за рекордні 50 мільйонів євро

Вілла з вісьмома спальнями належить бізнес-магнату, який розбагатів на перукарських послугах для знаменитостей. Якщо її продадуть за вказаною ціною, то це стане найдорожчою угодою на ринку нерухомості, яку коли-небудь укладали на грецькому острові.

Особняк просто неймовірний, це правда. У ньому поєднується традиційна грецька естетика з сучасною розкішшю. Це не просто будинок – його вважають витвором мистецтва.

Вілла, яка створена для ідеального відпочинку / Фото Beauchamp Estates

На першому поверсі головної вілли розташована кухня для шеф-кухаря, офіційна їдальня, де можна влаштувати бенкети, та навіть винний льох.

Велика вітальня відкритого планування веде на терасу біля басейну. Звідти відкривається панорамний краєвид на сади, море та чарівний острів Делос. На першому поверсі також є кілька спалень із ванними кімнатами, гардеробними та приватними терасами.

Тераса біля басейну ідеально підходить для того, щоб поніжитися на сонці, а крита зона розваг комфортно вміщає все населення маленького міста для вечері й танців. У будинку також є повністю обладнаний тренажерний зал. Поруч розташовані гостьові помешкання, якщо рідні та друзі нових власників захотіли б залишитися на ніч.