Архитектурное чудо расположено на территории площадью 6500 квадратных метров в желаемом анклаве Хулакия. Такого пейзажа на Эгейском море, как там, нет нигде.

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Роскошная вилла за рекордные 50 миллионов евро

Вилла с восемью спальнями принадлежит бизнес-магнату, который разбогател на парикмахерских услугах для знаменитостей. Если ее продадут по указанной цене, то это станет самым дорогим соглашением на рынке недвижимости, когда-либо заключавшимся на греческом острове.

Особняк просто невероятный, это правда. В нем сочетается традиционная греческая эстетика с современной роскошью. Это не просто дом – его считают произведением искусства.

Вилла, которая предназначена для идеального отдыха / Фото Beauchamp Estates

На первом этаже главной виллы расположена кухня для шеф-повара, официальная столовая, где можно устроить банкеты, и даже винный погреб.

Большая гостиная открытой планировки ведет на террасу у бассейна. Оттуда открывается панорамный вид на сады, море и очаровательный остров Делос. На первом этаже есть несколько спален с ванными комнатами, гардеробными и частными террасами.

Терраса у бассейна идеально подходит для того, чтобы понежиться на солнце, а крытая зона развлечений комфортно вмещает все население маленького города для ужина и танцев. В доме также есть полностью оборудованный тренажерный зал. Рядом находятся гостевые помещения, если родные и друзья новых владельцев захотели бы остаться на ночь.