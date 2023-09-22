Спальня у вінтажному стилі: п'ять дизайнів-ідей для натхнення
22 вересня 2023, 21:17Читать новость на русском
Джерело:Homes & Gardens
Вінтажні дизайни інтер'єрів мають свій шарм, який ще можна знайти в сільському стилі. Кожна кімната – це сповнений індивідуальності витвір мистецтва.
Ключ до успіху, кажуть дизайнери, полягає в майстерному поєднанні старого з новим, а також у виборі речей, які вам подобаються. Оздоблення вінтажними та антикварними меблями – гарна ідея для початку.
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