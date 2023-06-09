Ірландія виплачуватиме до 85 тисяч євро за заселення в закинуті будинки на островах

Уряд Ірландії ухвалив десятирічний план для відновлення й розвитку островів. Він передбачає гранти за заселення в покинуті будинки в розмірі до 85 тисяч євро.

Це передбачає значні інвестиції у 80 громад на 23 островах. Обов'язкова умова для отримувачів гранту – надати документи, які підтверджують, що це їхнє основне місце проживання.

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Виплата за поселення на острові

За останню чверть століття населення там скоротилося на 13%. Зараз населення острівних громад налічує лише 2700 жителів. Уряд має на меті заохотити людей селитися на островах за допомогою грантів.

З 2022 року в Ірландії діє програма компенсацій за відновлення закинутих будинків Croí Cónaithe. Новий план передбачає, що гранти на ремонт острівного житла будуть на 20% вищими. Усе через те, що вартість будівельних робіт на островах вища – там є логістичні проблеми.



В Ірландії є острови, де живе кілька людей / Фото Getty Images

Люди, які поселяться в закинутий будинок, будуть ремонтувати його та жити там, можуть розраховувати на компенсацію до 85 тисяч євро.

Кількість острівного насіння скорочується не просто так. Жителі островів стикаються із низкою проблем. Наприклад, брак роботи та важкий доступ до медичних послуг.

Уряд обіцяє налагодити швидкий інтернет, щоб люди мали можливість працювати віддалено. Медицину теж покращать. Потрібні консультації мешканці зможуть отримувати в автоматичних будках. Їх мають встановити найближчим часом.