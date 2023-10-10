Будинок у стилі Тюдорів розташований на площі 2063 квадратних метрів. З моменту побудови в 1928 році він мав лише трьох власників. І зараз будинок продають вчетверте за ціною в межах 13 – 14 мільйонів доларів.

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"Найчарівніший дім" для теперішніх власників

Подружжя каже, що це був "найчарівніший дім" для життя останніх 25 років. Тут власники виховали своїх дітей, влаштовували багато свят, у тому числі три дівич-вечори для своїх дочок. Та вони вирішили попрощатися з будинком, бо більше не потребують такої великої житлової площі.

"Це був чудовий сімейний дім, коли діти були меншими. Вони проводили весь час надворі, на тенісному корті, а влітку ми часто користувалися басейном", – каже власниця Джулія.

Садиба з величезним тенісним кортом / Фото Realestate

Її чоловік Пол зазначає, що це помешкання було одним із небагатьох у цьому районі з повнорозмірним тенісним кортом. Також до власності належить окремий будинок біля басейну. Спочатку він слугував більярдною, потім місцем для "підліткового відпочинку", а останні роки – тренажерним залом.

У будинку є аж п'ять спалень, дві з яких вміщують ванні кімнати та просторі гардеробні. Також уваги вартий чудовий домашній офіс і кухня у французькому провінційному стилі з кам'яними стільницями.

Світлі та великі кімнати / Фото Realestate

Подружжя часто оновлювало будинок, але Джулія і Пол старалися "віддати данину історичним особливостям будинку". Тож вони залишили ,оригінальні димоходи, теракотовий гонтовий дах та оригінальні дерев'яні двері. Є навіть кнопка, через яку колись дзвонили до дворецького, а також великий винний льох.