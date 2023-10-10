Дом в стиле Тюдоров находится на площади 2063 квадратных метров. С момента постройки в 1928 году он имел только троих владельцев. И сейчас дом продают четвертый раз по цене в пределах 13 – 14 миллионов долларов.

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"Самый очаровательный дом" для нынешних владельцев

Супруги говорят, что это был самый "волшебный дом" для жизни последних 25 лет. Здесь владельцы воспитали своих детей, устраивали много праздников, в том числе три девичника для своих дочерей. Но они решили попрощаться с домом, потому что больше не нуждаются в такой большой жилой площади.

"Это был прекрасный семейный дом, когда дети были меньше. Они проводили все время на улице, на теннисном корте, а летом мы часто пользовались бассейном", – говорит владелица Джулия.

Усадьба с огромным теннисным кортом / Фото Realestate

Ее муж Пол отмечает, что это жилье было одним из немногих в этом районе с полноразмерным теннисным кортом. Также к собственности принадлежит отдельный дом у бассейна. Сначала он служил бильярдным, затем местом для "подросткового отдыха", а в последние годы – тренажерным залом.

В доме есть пять спален, две из которых вмещают ванные комнаты и просторные гардеробные. Также внимания стоит замечательный домашний офис и кухня во французском провинциальном стиле с каменными столешницами.

Светлые и большие комнаты / Фото Realestate

Супруги часто обновляли дом, но Джулия и Пол старались "отдать дань историческим особенностям дома". Поэтому они оставили оригинальные дымоходы, терракотовую гонтовую крышу и оригинальные деревянные двери. Есть даже кнопка, по которой когда-то звонили в дворецкий, а также большой винный погреб.