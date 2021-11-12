Вишукано та зі смаком: де живе директор найвідомішої піцерії

Нещодавно стало відомо, що генеральний директор однієї з найвідомішої піцерії у світі Domino's Pizza Дональд Мейдж, виклав чимало коштів за останнє поповнення свого портфеля нерухомості. Розповідаємо про особливості елітного житла.

Новопридбаний маєток розташований в елітному районі Буль-Ейр (Лос-Анджелес). Будинок, збудований у 2015 році, складається з 8 спалень та 15 ванних кімнат. Згідно з лістингом, площа нового житла Мейджа – 1597 квадратних метрів.

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Особливості маєтку

Головний вхід через подвійні двері заводить у просторе фоє. В інтер'єрі домінує декоративне оздоблення із каменю та дерева. Для вітальні та їдальні теж обрані світлі тони. Їх підкреслює глянцева наливна підлога та дерев'яні панелі.

У приміщенні встановлено систему "розумний дім" / Фото New York Post

Згідно з оголошенням, вітальня та їдальня мають французькі двері, які дозволяють вийти на зовнішні тераси. Крім того, панорамні вікна відкривають дивовижний краєвид на водосховище.

До послуг мешканця дому вишукана кухня, особистий кабінет, ліфт. Приміщення оснащено технологією "розумного дому".

Основна спальня з ванною кімнатою має вихід на особистий балкон з видом на місто.

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Серед інших зручностей приміщення – критий басейн і спа-центр з вітражем, домашній кінотеатр, більярдна кімната та винний льох з клімат-контролем. Також є підземний гараж на кілька машин.

З маєтку відкривається краєвид на водосховище / Фото New York Post

Генеральний директор Domino's Pizza витратив понад 20,9 мільйона доларів на купівлю елітного житла. Також відомо, що нещодавно Мейдж продав свій будинок в Аспені за 10,3 мільйона доларів, який був придбаний ще у 2013 році.