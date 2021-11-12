Новоприобретенное имение расположено в элитном районе Буль-Эйр (Лос-Анджелес). Дом, построенный в 2015 году, состоит из 8 спален и 15 ванных комнат. Согласно листингу, площадь нового жилья Мэйджа – 1597 квадратных метров.

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Особенности поместья

Главный вход через двойную дверь заводит в просторное фойе. В интерьере доминирует декоративная отделка из камня и дерева. Для гостиной и столовой тоже выбраны светлые тона. Их подчеркивает глянцевый наливной пол и деревянные панели.

В помещении установлена система "умный дом" / Фото New York Post

Согласно объявлению, гостиная и столовая имеют французскую дверь, которая позволяет выйти на внешние террасы. Кроме того, панорамные окна открывают удивительный вид на водохранилище.

К услугам жителя дома изысканная кухня, личный кабинет, лифт. Помещение оснащено технологией "умного дома".

Основная спальня с ванной комнатой имеет выход на личный балкон с видом на город.

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Среди других удобств помещения – закрытый бассейн и спа-центр с витражом, домашний кинотеатр, бильярдная комната и винный погреб с климат-контролем. Также есть подземный гараж на несколько машин.

С имения открывается вид на водохранилище / Фото New York Post

Генеральный директор Domino's Pizza потратил более 20,9 миллионов долларов на покупку элитного жилья. Также известно, что недавно Мэйдж продал свой дом в Аспене за 10,3 миллиона долларов, который был куплен еще в 2013 году.