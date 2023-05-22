Що робити, щоб фарба швидше висохла: поради професійних малярів без шкоди на якість

Дивитися, як сохне фарба, – це довгий і нудний процес. Проте можна зробити так, щоб усе відбувалося значно швидше.

Існує кілька порад щодо внутрішнього фарбування, на які професійні маляри покладаються, щоб прискорити процес висихання. Це стає основою ефективної роботи та швидкого завершення робочого дня. Тож як можна пришвидшити висихання фарби без шкоди на якість – дізнавайтеся далі.

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Покращте вентиляцію

Вентиляція є обов'язковою умовою під час фарбування будь-чого, незалежно від того, фарбуєте ви стіни чи меблі. Це найперше про вашу безпеку.

Підтримка хорошого повітряного потоку та регулювання вологості можуть сприяти швидшому висиханню фарби.

Фарбуйте в теплий весняний або літній день, коли вологість низька, з відчиненими вікнами. Ви навіть можете використовувати осушувач повітря, щоб контролювати рівень вологи в кімнаті.

Фарбуйте кількома тонкими шарами

Найкраще наносити фарбу кількома тонкими шарами та залишати їх сохнути поміж тим. Може здатися, що це займе більше часу. Та насправді це найефективніший спосіб швидкого фарбування.

"Нанесення шарів тонким шаром призведе до швидшого та більш рівномірного висихання, а також зменшить можливість утворення крапель і розтікань. Зрештою, завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо товщини кожного шару", – кажуть експерти.

Обирайте фарбу на водній основі

Фарбу зазвичай виготовляють на водній або масляній основі. Вибір типу може вплинути на швидкість висихання фарби. Фарби на водній основі зазвичай мають коротший час висихання, і в поєднанні з хорошою вентиляцією та фарбуванням тонкими шарами ви завершите роботу значно швидше.

"Це тому, що фарби на водній основі використовують воду як розчинник, а вода, як правило, випаровується швидше, ніж олія. Однак фарба на водній основі не така довговічна, як фарба на масляній основі, тому використовуйте її лише для внутрішніх поверхонь", – додають фахівці.

Використовуйте фен

Не таємниця, що висока температура прискорює висихання фарби. Тому використання теплового інструменту, наприклад фена, допоможе висушити менші пофарбовані значно швидше. Наприклад, цей лайфхак можна використати під час фарбування плінтусів.

"Коли використовуєте цей метод, встановіть фен лише на середній нагрів і рухайте ним вперед-назад по пофарбованій ділянці протягом кількох хвилин, дотримуючись відстані принаймні від 15 до 30 сантиметрів, щоб не пошкодити покриття. Це можна робити лише протягом 3 – 5 хвилин, – розповідають маляри.