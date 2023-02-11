У Німеччині відбулася виставка Ambiente: які бренди домашнього декору представили Україну

Українські бренди домашнього декору у рамках об’єднання жінок-підприємиць Oplich представили свою продукцію на виставці Ambiente, яка пройшла 3 – 7 лютого у Німеччині.

Як розповіли учасниці виставки 24 Каналу, своєю участю вони вкотре хотіли утвердити позицію України на карті предметного дизайну як сміливу, життєстійку, інноваційну державу, сповнену великою кількістю талантів, ідей та нестандартних рішень.

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Хто представляв Україну

Ambiente – найбільша у світі виставка споживчих товарів, що щорічно проводиться у місті Франкфурт-на-Майні. На виставці представлені різноманітні товари у трьох основних зонах:

Dining (посуд, сервірування, столові прилади, електроприлади, дизайн, аксесуари),

Giving (сувеніри, подарунки, ювелірні прикраси),

Living (предмети інтер'єру, текстиль, товари для краси та здоров'я, святковий декор).

Ambiente-2023 також зосередила свою увагу на актуальних темах, таких як сталість, нові підходи до роботи, дизайн, спосіб життя, поєднання з природою, роздрібна торгівля майбутнього та розширення цифровізації у торгівлі. За попередніми оцінками у 2023 році виставка прийняла понад 4000 стендів експонентів та понад 100 000 відвідувачів з таких країн, як Італія, Франція, США, Королівство Нідерландів, Велика Британія, Іспанія, Туреччина, Греція, Польща та Швейцарія.

Цьогоріч на виставці десять брендів креативної індустрії з України представили більше ніж 100 виробів з асортименту своїх продуктів на спільному стенді Oplich, серед них:

Anzyhome – в'язаний декор для дому;

Gnizdo – домашній текстиль та одяг з натурального льону;

Gunia project – керамічний декор;

LoraShen – декоративно-прикладна кераміка;

Luxury Linen – постільна білизна та інші предмети побуту з льону;

MR WOOD Studio – внутрішнє оздоблення приміщення стабілізованим мохом;

NANA Ceramics – керамічні горщики, вазони та кашпо;

TARLINI – хаузхолд;

WOOD MOOD – справжні дерев’яні свічки;

YAKUSH – посуд та декор ручної роботи, переважно із загартованого скла.

Вироби представлених брендів / Фото інстаграм Anzyhome, Gnizdo, Gunia project, MR WOOD Studio, YAKUSH

Колективний стенд був розташований у найбільш відвідуваній зоні виставки – Living - поруч із індивідуальними та колективними експозиціями інших країн. Стенд учасників складався з двох частин – полиць з продукцією учасників та лайфстайл-зони, що імітувала затишну кімнату з предметами декору, – із використанням загального креативного брендингу ініціативи Oplich – "Ukrainian brands for cosy home".

Важливо, що Ambiente – є не лише інформаційним майданчиком, а й ефективним місцем для встановлення ділових зв’язків. За 5 днів виставки українські компанії-учасники провели 5 зустрічей щодо оформлення замовлень та співпраці та отримали 100 контактів потенційних партнерів та клієнтів.