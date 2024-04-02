Як додати акцент у нейтральний дизайн вітальні: секрет Демі Мур

Відома американська акторка використовує новий тренд покриття підлоги, щоб додати родзинки у свою нейтральну вітальню. Погляньте, який килим Демі Мур обрала для себе.

Нейтральна вітальня завжди в тренді, але без належного облаштування вона може здаватися дуже нудною. Для того, щоб не допустити цієї помилки в дизайні, треба додати кілька акцентів. Демі Мур це зробила за допомогою трендового килима.

Зверніть увагу Чи варто сьогодні вкладатися у нерухомість та як це зробити правильно: поради від КН РІЕЛ

Трендовий акцент від Демі Мур

Декор, твори мистецтва і навіть візерункова обшивка меблів є чудовими варіантами для акценту в нейтральному просторі. Дизайнери кажуть, що нічого так не створює основу для цікавих деталей як ідеальний килим.

Демі Мур для своєї затишної гостьової обрала сіро-білий килим з різноманітними малюнками та візерунками. Він дуже гармонійно виглядає у вітальні, оскільки стіни – білі, а диван і крісла – сірі.



Стильний килим у вітальні Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Ефектний килим у нейтральному інтер'єрі – це не нове явище, але у 2024 році воно переживає відродження. За даними Google Trends, кількість пошуків багатошарових килимів на 100% більша, ніж у 2023 році.

"Практичні та грайливі багатошарові килими – це прекрасний спосіб створити неповторний індивідуальний дизайн, який дозволяє вам виразити свою креативність, поєднуючи різні кольори та візерунки", – кажуть дизайнери.

Для вітальні зараз часто шукають саме вінтажні чи старомодні килими. Це своєрідний тренд останніх кількох років.