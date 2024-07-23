Це прекрасно: який несподіваний колір для своєї вітальні обрала Дженніфер Еністон

Сучасний будинок Дженніфер Еністон в Лос-Анджелесі є справжнім джерелом натхнення. У мережі вже не раз обговорювали кухню акторки, та тепер розмова дійшла до вітальні, як тільки її фото опублікував відомий дизайнер.

Будинок 1965 року є ідеальним "полотном для експериментів". Там багато панорамних вікон, крізь які кімнати наповнюються сонячним світлом, враховуючи й вітальню.

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У вітальні Дженніфер Еністон переважає чорна палітра. Темні меблі акторка вирішила поставити на тлі світлих стін. Такий вибір дизайнери вважають правильним, адже кімната не виглядає надто похмурою, але в ній водночас присутній драматизм.

Попри те, що меблі у вітальні Еністон громіздкі, кімната має просторий вигляд. Причина такого успішного дизайну – правильно підібраний (світлий) килим та великі панорамні вікна. Це техніка балансування кольорів, яку використав автор Стівен Шедлі.

Чорні предмети треба завжди оточувати світлими аксесуарами у вигляді подушок, пледів або килимів. З мого досвіду, цей контраст створює баланс і запобігає тому, щоб кімната виглядала надто похмурою,

– каже дизайнер з Лондона Рудольф Дізель.

Окрім цього, дизайнери радять використовувати дзеркала, особливо в темних кімнатах, які ще й не наповнені природним світлом.

"Світлі стіни та підлога створюють нейтральний фон, який дозволяє чорним меблям виділятися, не перевантажуючи простір", – додають експерти. Що стосується тканин, то фахівці радять поекспериментувати в темній вітальні з оксамитом та шкірою.