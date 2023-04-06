Як облаштувати вітальню в маленькій квартирі: дотримуйтеся цих правил

Вітальня – центр будь-якого помешкання, де часто збирається сім'я. Тож дуже важливо оформити її зі смаком, навіть якщо місця у квартирі зовсім небагато.

Якщо ваша квартира невелика, вітальня стає місцем, де необхідно розмістити багато речей: диван, телевізор, стіл, шафу тощо. Крім того, може виникнути потреба об’єднати кілька різних за своєю функціональністю кімнат.

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Як облаштувати вітальню в маленькій квартирі

Вибір шпалер. Шпалери світлих тонів, зазвичай, візуально розширюють кімнату. Щоб оживити інтер'єр, поєднуйте їх із темними деталями. Популярні кольори: білий, пісочний, бежевий. Для потрібного ефекту та візуального розширення простору часто використовують також і яскраві відтінки. Шпалери у вертикальну смужку візуально підіймають рівень стелі, шпалери з горизонтальними лініями – візуально розширюють невелику квартиру.

Сучасні меблі. Не купуйте антресолі, громіздкі шафи, масивні крісла й тумбочки. Дизайнери рекомендують використовувати трансформовані меблі (наприклад, крісло-ліжко). Таке рішення дозволить заощадити простір вдень.

Не захаращуйте маленьку вітальню громіздкими меблями / Фото Ashley

Перегородки ділять простір на кілька зон. Як правило, це робоча зона та зона відпочинку. Перегородки можуть бути фундаментальними (цегляна стіна) та декоративними (скло). Вони не лише слугують для зонування, а й створюють інтер'єр. Матове скло – один із найпопулярніших способів зонування вітальні.

Освітлення – дуже важливе. Воно допоможе розширити простір та додати в атмосферу комфорт та затишок.

Створити сучасний, красивий та зручний інтер'єр у маленькій квартирі досить складно. Необхідно врахувати безліч факторів: освітлення, колір шпалер, предмети декору та меблі. Використовуючи ці поради, ви зможете створити затишний та оригінальний ремонт у вітальні, якою б маленькою вона не була.