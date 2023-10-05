Ідеї для рум'яної вітальні: 5 чудових дизайнів у рожевих і терактових тонах
Джерело:Homes & Gardens
Рожеві вітальні "подолали" довгий шлях до того, щоб їх більше не вважали "дівчачими" або "жіночими". Зараз рожевий і теракотовий є чудовими теплими кольорами, які можуть створити затишний простір для гостей.
Рожевий колір не обов'язково має бути "відтінку Барбі". Є багато інших ніжних чи блідих тонів або з вкрапленням інших кольорів, від яких ви будете в захваті. Так само ви не повинні використовувати червоний колір у дизайні вітальні, який вам можуть нав'язувати. Для цього існує більш м'який теракотовий відтінок.
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