Яка деталь у вітальні Шерон Стоун робить її інтер'єр багатшим: усе дуже просто

Можна ставити багато дорогих меблів чи купувати вишуканий декор. Та це не означає, що ваша вітальня буде точно розкішною. Інколи для повної картини бракує всього однієї родзинки.

Мовиться про картини та портрети. Відома американська акторка Шерон Стоун зрозуміла цю фішку, тому для своєї вітальні обрала великий портрет Мерилін Монро.

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Величезний портрет у вітальні Шерон Стоун

Шерон Стоун, яка відома своєю роллю в трилерах 90-х, вирішила віддати данину поваги колезі-зірці Голлівуду в сміливий спосіб. Акторка повісила гігантський портрет Мерилін Монро над своїм диваном.

Цей витвір мистецтва тепер слугує акцентом в зірковому інтер'єрі, де панують нейтральні тони.

Вибір і розвішування настінного мистецтва саме по собі є певною мірою мистецтвом. Експерти сходяться на думці, що вибір яскравої чи просто стильної картини – це фантастичний спосіб привернути увагу та "підбадьорити" простір.

Дизайнери кажуть, що у випадку з творами мистецтва, слід обирати такі кольори, які наявні в інтер'єрі. Це створить візуальний баланс. Наприклад, у вітальні Стоун є біла лампа, яка перегукується з білими простирадлами на портреті Мерилін Монро.

Якщо у вітальні буде картина, то вона має займати центральне місце. Декором зловживати не потрібно, інакше він відвертатиме увагу від картини чи портрета.

Картину треба вішати, звісно, що у видному місці. А розмір треба обирати такий, щоб він відповідав розміру стіни, а не був громіздким.