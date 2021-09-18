Таунгаус з двома спальнями та однією ванною кімнатою – історична пам'ятка району Норт-Енд. Найвужчий дім Бостона був виставлений на продаж 9 серпня. Вже 25 серпня продавці заключили контракт про продаж нерухомості.

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У нас було декілька пропозицій, – розповідають агенти з нерухомості. У результаті дім дістався родині з двома маленькими дітьми, які відвідують місцеву державну школу.

Історія будинку

У домі є 2 спальні / Фото NY post

Будинок датується 1862 роком. За місцевою легендою тутешньою землею володіли два брата. Коли один із них пішов армію, інший – забудовував усю порожню територію. Повернувшися додому, солдат побачив лише невеликий клаптик землі, щоб помститися брату, він вирішив збудувати максимально тонкий дім, який перешкоджатиме проникненню сонця у сусідні будинки.

Зручності та особливості

Попри обмежену площу, архітектори облаштували професійну кухню / Фото NY post

Розумний підхід до облаштування допоміг помістити в будинок усе необхідне / Фото NY post

У домі є паркетні підлоги, кухня з шафами під замовлення, балкон, тераса на даху, яка відкриває вид на все місто та Атлантичний океан, а також сад. Нерухомість особливо приваблива для сімейних пар, оскільки знаходиться в тихому та спокійному районі.

Стрімке подорожчання

Вихід на терасу / Фото NY post

Згідно з даними агентів, продажі сімейних будинків в другому кварталі зросли у 2 рази у порівнянні з трьома попередніми місяцями. Річний приріст становить 117%, що призводить до війни на ринку за будь-яку нерухомість та суттєвий стрибок цін. Середня ціна на будинки в місті зараз становить 1,45 мільйона доларів.