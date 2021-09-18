Таунхаус с двумя спальнями и одной ванной комнатой – исторический памятник района Норт-Энд. Самый узкий дом Бостона был выставлен на продажу 9 августа. Уже 25 августа продавцы заключили контракт о продаже недвижимости.

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У нас было несколько предложений, – рассказывают агенты по недвижимости. В результате дом достался семье с двумя маленькими детьми, которые посещают местную государственную школу.

История дома

В доме есть 2 спальни / Фото NY post

Дом датируется 1862 годом. По местной легенде, здешней землей владели два брата. Когда один из них пошел армию, другой – застроил всю пустую территорию. Вернувшись домой, солдат увидел лишь небольшой клочок земли. Чтобы отомстить брату, он решил построить максимально тонкий дом, который будет препятствовать проникновению солнца в другие помещения.

Удобства и особенности

Несмотря на ограниченную площадь, архитекторы устроили профессиональную кухню / Фото NY post

Разумный подход к обустройству помог поместить в дом все необходимое / Фото NY post

В доме есть паркетные полы, кухня со шкафами под заказ, балкон, терраса на крыше, которая открывает вид на весь город и Атлантический океан, а также сад. Недвижимость особенно привлекательна для семейных пар, так как находится в тихом и спокойном районе.

Стремительное подорожание

Выход на террасу / Фото NY post

Согласно данным агентов, продажи семейных домов во втором квартале выросли в 2 раза по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Годовой прирост составляет 117%, что приводит к войне на рынке любой недвижимость и существенный скачок цен. Средняя цена на дома в городе сейчас составляет 1,45 миллиона долларов.