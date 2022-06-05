Як повідомив очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у Верховній Раді вже погодили відповідний законопроєкт.

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Законопроєкт внесуть до Ради вже наступного тижня

За словами Гетманцева, документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

За дорученням Президента погодили з Главою Нацбанку та Прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій,

– написав Гетманцев.

Відомо, що законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

Людина не повинна виплачувати борг за об'єкт, що не існує,

– додав голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

До речі, заступниця міністра громад і територій Наталія Хоцянівська пояснила, хто може не оплачувати комуналку за період з 24 лютого. За її словами, це особи, які понад 30 днів були відсутні у своїх помешканнях та надали у відомства відповідну довідку. Остання є підставою для того, щоб постачальник послуг зробив перерахунок.

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