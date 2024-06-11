В оточенні гір: на ринку з'явився приватний острів з будинком серед казкової природи

Приватний острів на озері Чейзі у Нью-Йорку вирішили продати майже за 3 мільйони. У вартість входить величний кам'яний будинок 1928 року.

Острівець розташований у неймовірному місці. Довкола його оточують гори Адірондак, тому краєвиди там просто казкові.

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Приватний острів в оточенні гір

Будинок на острівці дуже відомий. Його називають резиденцією Camp Northwind. Подейкують, що колись це був притулок першої леді Елеонори Рузвельт, а потім належав супермоделі та акторці Брук Шилдс.

Будинок площею 330 квадратних метрів вміщує п'ять спалень, кухню, велику кімнату зі 5-метровою стелею та прилеглу бібліотеку. Основна спальня має свою ванну кімнату, інші три – гостьові – мають спільну.

Кам'яний будинок із величним дизайном / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

У кожній кімнаті можна побачити нестандартні вироби з дерева. Паркетні підлоги в будинку оригінальні, тобто 1928 року.

Це особливе місце, де багато уваги приділено деталям. Практично з кожного вікна відкривається виглядд на озеро. Тут дуже спокійно,

– розповів агент з продажу.

До власності також належить двоповерховий елінг з ігровою кімнатою та спуском для човнів.