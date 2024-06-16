Сліди від меблів на килимах: три дієві методи, які допоможуть їх запобігти

Коли важкі меблі тривалий час стоять на килимах, вони можуть залишити непривабливі вм'ятини. Для того, щоб небажані сліди не утворювалися, треба дотримуватися певних правил.

Існує багато способів, які допоможуть зменшити вплив важких меблів на килим. Так ви й естетику збережете, і килим буде слугувати набагато довше.

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Використовуйте меблеві підставки або підкладки

Основною причиною появи вм'ятин на килимі є тиск, який спричиняють меблі. Якщо його зменшити, то глибина слідів буде значно меншою.

Підставки для меблів – це невеликі клейкі подушки та меблеві чашки, зазвичай виготовлені з дерева, пластику або металу. Вони можуть розподіляти вагу меблів, тим самим зменшуючи тиск у точках,

– пояснили фахівці.

Важливо правильно вибрати підкладки – відповідно до типу килима, щоб вони не ковзали.

Переставляйте меблі

Час від часу переміщуйте меблі на кілька сантиметрів, оскільки це дозволить килиму під ніжками "відскочити" на місце.

Періодично переставляючи меблі, ви подбаєте про те, щоб волокна килима не втискалися в одному місці назавжди. Навіть невеликі коригування кожні кілька місяців можуть мати суттєве значення,

– розповіла експертка.

Важливо: під час переміщення меблі треба не пересувати, а переносити, щоб запобігти ще більшому пошкодженню килима.

Регулярно чистьте килими

Очищуйте їх за допомогою пилосмока та мийних засобів. Так ви будете підтримувати волокна в гарному стані, що зменшить імовірність утворення слідів.

Це не тільки підтримує чистоту килимів, але й допомагає підтримувати стійкість ворсу. Коли ви пилососите, волокна підіймаються на свої місця, що зменшує ризик їхнього розгладжування з часом,

– поділилися експерти.

Також варто використовувати пароочисник. Його потрібно тримати за 15 – 20 сантиметрів від килима, тобто не торкаючись ворсу. Потім акуратно розпушити волокна пальцями.