Чи вплине Омікрон на ринок нерухомості: прогнози експертів

Новини про новий штам COVID-19 вже встигли вразити фінансовий ринок та перекрити міжнародні сполучення. Тепер експерти намагаються спрогнозувати, чи зможе Омікрон вплинути на сферу нерухомості.

Американські експерти з нерухомості вважають, що новий штам може посилити дефіцит будинків на продаж, вплинути на попит іпотеки та призвести до підвищення орендної плати. Однак для початку вони пропонують дізнатися більше про сам Омікрон, оскільки у разі дієвості вакцин, нам не загрожує тотальний локдаун.

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Економіст Даніель Хейл вважає, що ринок нерухомості може виявитися стійким до Омікрону, оскільки попередні обмеження встигли модифікувати внутрішні процеси. Так, ми можемо зіткнутися мінімальною кількістю пропозицій, високими цінами та популярністю квартир у передмістях, однак за останні роки це вже нікого не дивує, а більшість девелоперів враховують ризики.

Я не думаю, що вплив на ринок житла та економіку буде настільки ж серйозним, як після першого удару COVID-19. Цього разу економіка підготовлена краще. Люд працюють із дому. Ми спостерігаємо зростання кількості онлайн-послуг,

– зазначає Гей Короратон, старший економіст Національної асоціації рієлторів.

Інші експерти зазначають, що зараз зарано робити точні прогнози, оскільки все залежатиме від того, наскільки буде швидке поширення нового штаму та, відповідно, які міри прийматиме влада кожної країни.

Наразі немає безпосередньої загрози для житлового чи комерційного сектору. Однак у найближчі кілька тижнів ситуація проясниться. Якщо третя хвиля стане неминучою, у 2022 році на нас очікує кількамісячне відтермінування попиту,

– додав Субханкар Мітра з Colliers.

Як Омікрон вплине на продажі

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Невизначеність, пов'язана з цим варіантом, може змусити деяких людей відмовитися від покупки житла, а продавців – перечекати важкі часи і лише тоді повертатися до спроб реалізувати лоти.

Проте, зазначають експерти, пандемія більше не нова, а процес купівлі – продажу давно врахував більшість нюансів. У забудовників та рієлторів було півтора року, щоб практикувати віртуальні тури, тож ті, хто справді хоче купити нерухомість, зможе це зробити в тих, хто перестрахувався.